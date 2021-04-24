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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 183 حالة إشغال طريق بدمنهور

حملات إزالة إشغالات
حملات إزالة إشغالات الطريق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي أهمية  تكثيف الحملات المرورية  علي المقاهى والمحال التجارية المخالفة مع تأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وحفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونفذت الوحدات  المحلية  بمركزي دمنهور وكوم حمادة حملات مكبرة بالتنسيق مع  قسم  الاشغالات والبيئة أسفرت عن  رفع  ١٨٣حالة اشغال بشوارع  (الجيش - وارض ادمون - خلف مسجد عطا - الشاذلى - النادى - عرابى -  سيدى عمر  - المحطة - الاتوبيس وجلال قريطم  ) إعدام ٩ شيش وتحرير ٢ محضر عدم ارتداء كمامه بدمنهور.

- تحرير ٦ غرامات فوريه ومصادرة عدد ٢ شيش بمركز ومدينة كوم حمادة.

يذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع ٤٣ حاله إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه أبوحمص.

- رفع ٦٥ حاله إشغال طريق بنطاق مركز ومدينه حوش عيسى.

-  رفع ١٩٢ حالة اشغال بشارع ( عرابى والشاذلى - السريع - مدينة قونيا - الجيش - الجمهورية - مجمع المواقف - النفق -  الاتوبيس  ) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع ١٩٦ حالة اشغال مخالفة بشارع عرابى والسريع والموقف و النافورة ومدينة قونيا و النفق وارض ادمون بدمنهور

- رفع ١١١ مخالفة إشغال طريق، بمناطق "شارع بورسعيد، ومدخل المدينة، والطريق الزراعي" بكفر الدوار

- رفع ١٢٣ حالة اشغال ثابت و متحرك و التحفظ علي ٨٨ شمسية و عدد من الفروشات بايتاي البارود .

-  رفع  ٣٧ حالة اشغال متحرك وثابت بمركز ومدينة أبوحمص .

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٢٣٧ حالة اشغال بنطاق شوارع (الجمهورية - الموقف - الشاذلى - الرحباية - المحطة - جلال قريطم - النافورة - أبو الريش ١ المدينة الصناعية - طريق النصر)

- ضبط ٢٠ شيشه بمركز ومدينه الدلنجات

- تحرير ٢١محضر فوري لعدم ارتداء كمامات ومصادرة ٢٠ شيشه بمركز ومدينه كوم حمادة.

كما نفذت الوحدات المحليه بمركزي كوم حمادة وحوش عيسى حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات والشرطه أسفرت عن رفع ٩٣ حاله إشغال عباره عن ٨ حالات إشغال ( ثلاجات عرض وحوامل مواد غذائية ) بكوم حماده، كما تم رفع ٨٥ حاله إشغال بمركز ومدينة حوش عيسي.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكرورى، حملة ليلية أسفرت عن تحرير 180 غرامه عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات ، بالمرور على قاعات الأفراح وأماكن التجمعات، والمواقف بنطاق المدينة وقريتى بريم والبلاكوس.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملة ليلية بنطاق المدينة بشوارع( البحر والثورة والتحرير وأحمد ماهر)، أسفرت عن إعدام 40 شيشة  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي كفر الدوار وحوش عيسي  حمله إشغالات مكبرة بالتنسيق  مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي :- 

- إزالة ٢١٠ مخالفة إشغال طريق بمناطق (مدخل المدينة، شارع الجيش، وسط البلد، والحدائق بمركز ومدينة كفر الدوار

- رفع ٣٠ حالة اشغال بحوش عيسى.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه  عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي :-

- تحرير ١٢ مخالفه عدم ارتداء كمامه بكوم حمادة

- رفع ١٤١ حالة اشغال مخالفة بشارع( احمد محرم والجيش وارض الميرى وسوق سوريا والشاذلى والنفق و الاتوبيس ) بدمنهور.

- رفع ٢٨ حاله إشغال طريق ابوحمص و ٦٤ حاله إشغال بشبراخيت.

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محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات حملات إزالة إشغالات الطريق كورونا

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