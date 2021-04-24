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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم.. وأعلى سعر 16.17 جنيه

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار على مستوى البنوك العاملة بمصر، وذلك في نهاية تعاملات اليوم السبت.


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

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وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي  الأهلي المصري، مصر” التابعين للحكومة.


 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنكي الأهلي اليوناني، العقاري المصري العربي.

 

وسجل متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك نحو  15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك" المصرف  المتحد، العربي، أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهلي QNB ،HSBC التجاري وفا، قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي الأهلي المتحد، ABC، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإسكندرية، التعمير والإسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية".
 

وبلغ سعر الدولار مقابل  الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنك سايب.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

 

وبلغ  أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

 

 


 

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