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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

يبدأ بـ 4 كليات.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة عين شمس في تنزانيا

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

ناقش  المجلس الاعلى للجامعات اليوم ، إنشاء فرع لـ جامعة عين شمس في تنزانيا ويضم كليات (الطب – الهندسة – الزراعة - الألسن)، ووافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن.

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وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،  أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء الفرع بدولة تنزانيا وتم الاتفاق على البدء ب4 كليات وهي "الطب والهندسة والزراعة والالسن" في اطار تنمية دول حوض النيل.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس لـ"صدي البلد" أنه تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة.

وأوضح الدكتور  المتيني، انه تم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية مشيرا إلي تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.

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الأعلى للجامعات يقرر إضافة درجات جديدة تمنحها كليات التربية| تفاصيل

واوضح رئيس جامعة عين شمس، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا.

وتابع رئيس جامعة عين شمس أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية".

يذكر ان المجلس الاعلى للجامعات وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإضافة معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس.

وشدد المجلس الاعلى للجامعات على الالتزام بنص قانون البعثات 149 لسنة 2020 بشأن عدم سفر أي دارس إلا بعد اعتماد أجازته الدراسية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

ووافق المجلس الاعلى للجامعات على الطلب المقدم من المجلس القومي للصحة النفسية، بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، على أن تتكون اللجنة من (ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، وثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة)، تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020.

ووافق المجلس على التيسيرات المقدمة الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، فيما يخص التسجيل والتشكيل والمناقشة وإجراءات القبول بالماجستير والدكتوراه، لتذليل الصعوبات التي تواجههم.

واعتمد المجلس الاعلى للجامعات قائمة تضم 16 جامعات كازاخية، لمعادلة الشهادات العلمية الصادرة منها.

المجلس الاعلى للجامعات جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الطب البيطري الأعلى للجامعات دول حوض النيل الدكتور محمود المتيني ئيس جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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