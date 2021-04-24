بعد قرارات الأعلى للجامعات .. تجارة حلوان: قمنا بتقليل الحضور

قالت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بجميع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 تسير بصورة طبيعية ومنتظمة بدون أي معوقات .

وصرحت الدكتورة أمانى فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن الكلية قد قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات و المدرجات لتلاشي وقوع أى تكدس أو زحام داخل الجامعة والكلية ، وأن هذا من ضمن الخطة التى وضعتها الجامعة والمجلس الأعلى الجامعات لمواجهة فيروس كورونا.



وأضافت الدكتورة "فاخر" أن الكلية قد قامت مع بداية الفصل الدراسي الثاني بتحويل جميع محاضرات طلاب الكلية من شعبة الانتساب الى المحاضرات بنظام التعليم الهجين (التعليم الالكتروني)، وذلك يرجع الى العدد الكبير لطلاب الانتساب حيث يبلغ عددهم فى بعض الفرق الدراسية إلى 6 الف طالب .

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وأشارت وكيلة كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الى أن الكلية تعقد محاضرة شهرية لطلاب شعبة الانتساب تكون بنظام الحضور المباشر داخل الكلية فى الحرم الجامعي لكل مادة دراسية حتى يحصل تواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر وأتاحت عقد المناقشات العلمية بينهم.

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة عين شمس.



وفي بداية الاجتماع، توجه المجلس بالشكر لجامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما توجه بالتهنئة للدكتور أحمد بيومي لصدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة فيه رئيسا لجامعة السادات، وتقديم الشكر للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق لجهوده في الارتقاء بجامعة أسوان، وتهنئة الدكتور أيمن عثمان لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة أسوان.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل اعداد الطلاب بالمدرجات و قاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.