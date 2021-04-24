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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بين أيادى الرحمن.. صلاة التراويح فى الجامع الأزهر.. صور

صدى البلد

بين أيادى الرحمن، و فى رحاب مسجد الأزهر العملاق، الذي يعد زهرة قاهرة المعز، وتحت أضواء المسجد المستديرة التى تظهر كالثلوج المتساقطة، أحدهم يتلو أيات من القرءان الكريم، و الآخر يصلى ركعتين تحية لهذا الصرح العظيم، والآخر يقوم بتصوير أطفاله أمام المسجد لتكون لهم الذكري الأطهر فى تاريخهم.

و شاب معاق يمشي مستندا على عصا وكأنه يجري تعبيراً عن سعادته بالشهر الكريم، كل هؤلاء إجتمعوا لأداء صلاة التراويح، والتى ينتظرها المؤمنون كل سنة لأدائها فى رمضان.

ورصدت عدسة صدى البلد أداء صلاة التراويح فى الجامع الأزهر الشريف التى إجتمع فيها الصغار والكبار والشباب.

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حكم وجود جماعتين في مسجد واحد أثناء صلاة التراويح.. الإفتاء توضح

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: “ما حكم وجود جماعتين في وقت واحد إحداهما للمتأخرين عن أداء الجماعة الأولى في العشاء والأخرى للمصلين صلاة التراويح؟”.

وقالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن، وذهب الحنابلة إلى جواز هذه الجماعة من غير كراهة.

وللخروج من الخلاف يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِية صلاة العشاء، ويتمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.

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مسجد الأزهر الأزهر آخر وقت صلاة التراويح في البيت أقل عدد ركعات صلاة التراويح

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