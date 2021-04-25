منافسات قوية في الجولة الثانية ببطولة فيريت الدولية للشطرنج

تعادل يوسف الغزالي مع المصنف الأول باسم سمير أمين في الجولة الثانية بعد لقاء مثير ومتكافيء

وتقام حاليا لقاءات الجولة الثالثة حيث يتصدر البطولة 7 لاعبين برصيد 2 نقطة يتقدمهم عصام الجندي وعبدالرحمن هشام و الناشئ المتألق يوسف خالد

تقام البطولة في فيرست مول فور سيزون الجيزة بمشاركة 56 من أساتذة الشطرنج في أقوى بطولة تقام في مصر منذ عدة أعوام



ويشارك في البطولة 56 لاعبا، في ثلاث فئات وهم، الأساتذة والشباب والسيدات، وفى مقدمة المشاركين بالبطولة الدكتور باسم أمين بطل مصر وأفريقيا والمصنف الـ39 عالميا.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 60 ألف جنيه، حيث المركز الأول يحصل على مبلغ 15 ألف جنيه، والثاني على 11 ألف جنيه، والثالث على مبلغ 8 آلاف جنيه، ويوزع باقي المبلغ على المراكز من الرابع إلى العاشر.