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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر اليوم الثالث عشر من رمضان

صلاة الفجر
صلاة الفجر

موعد أذان الفجر الثالث عشر من رمضان، اليوم الأحد، يحين موعد أذان الفجر اليوم، في الساعة 03:44 دقيقة.

موعد أذان الفجر الثالث عشر من رمضان


يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأحد، في الساعة 03:44 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر، في الساعة 11:53 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد أذان المغرب الثالث عشر رمضان


يؤذن لصلاة المغرب اليوم الأحد الثالث عشر من رمضان في الساعة 06:29 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:52 دقيقة.
 

هل ترك السحور يؤثر في ثواب الصيام ؟ 

 

هل ترك السحور يؤثر في ثواب الصيام ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب "السيد"، قائلًا: أن السحور ليس ركنًا وليس واجبًا من واجبات الصوم، فتركه لا يؤثر على صحة الصيام، بل هو سنة وأمر مستحب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من فعله أخذ الثواب والأجر عليه ومن تركه فقد حرم نفسه من الثواب)).

واستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ)).

 

أذان الفجر الثالث عشر من رمضان الفجر الصيام السحور

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