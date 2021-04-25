إجراء عاجل من السلطات في بغداد بعد حادث مستشفى ابن الخطيب

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن محافظ العاصمة العراقية بغداد وجه بفتح المستشفيات بالمحافظة لاستقبال المصابين وإسعاف مرضى مستشفى ابن الخطيب.

قالت مصادر طبية في ثلاثة مستشفيات إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى كورونا.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المستشفى ونقلت المصابين.

وقالت المصادر إن المرضى من غير المصابين نقلوا أيضا إلى خارج المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فردا بالمستشفى.