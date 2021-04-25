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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف ضم ليونيل ميسي وأجويورو لـ منتخب الأرجنتين الأولمبي في الأولمبياد

ميسي
ميسي

تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن استدعاء ليونيل ميسي وأجويورو لتمثيل المنتخب في أولمبياد طوكيو القادمة.
وقال باتيستا في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يحدث اي تواصل مع ليونيل ميسي حتى الآن".
وتابع "ميسي تنتظره بطولة كوبا امريكا، سيكون أمر مشاركته في كوبا أمريكا والأولمبياد مرهق جدًا له بالتأكيد، حتى الآن لم نقرر ضمه".
وأضاف "نفس الأمر ينطبق على سيرجيو أجويرو، هو متاح للعب مع المنتخب الأول، هناك منافسة قوية بين اللاعبين في كل مركز، والمنتخب الأول لديه بطولة كوبا أمريكا".
وأختتم باتيستا تصريحاته "الأولوية بالتأكيد للمنتخب الأول، سيتم التنسيق قريبًا مع الجهاز الفني للمنتخب الأول قبل اختيار القائمة النهائية".

فرناندو باتيستا الارجنتين الأولمبي ميسي وأجويورو اولمبياد طوكيو

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