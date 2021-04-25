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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة رجاء الجداوي: تحية كاريوكا ربت أمي تربية صارمة وشديدة

صدى البلد

اكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها ولدت في الإسماعيلية وعاشت فيها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات

وأشارت خلال لقائها في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدتها كان  لديها حنين كبير لبلدتها وكانت تملك منزل هناك كانت تزوره في كل فترة، مرددة: "والدتي كانت تعلم بحب الناس خلال حياتها ولكن زاد كثيرًا هذا الحب بعد رحيلها".

وتابع: "والدتي تعلمت الاعتماد على نفسها لنشاتها في مدرسة داخلية، وكانت تعيش حياة الجدية التي تربت عليها وتقضي  أوقاتها مع الكتب  مما جعل شخصيتها بهذه القوة".

واستطردت: "الفنانة تحية كاريوكا، كانت شديدة جدًا وكانت لا تقبل الخطأ نهائي وربتها تربية صارمة جدًا وهي كانت تقول لو في شيء صالح فيّ تعلمتها من خالتي رغم حنيتها إلا أن الشدة كانت تطغى".

https://youtu.be/3uwWaR_t7UI

ريهام السهلى تحية كاريوكا مدرسة داخلية رجاء الجداوي

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