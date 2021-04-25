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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أضرار الفول لمرضى القولون

صدى البلد

يعتبر الفول أحد الأطباق الأساسية على وجبة السحور .

ويعاني كثير من مرضى القولون من الإصابة بالانفتاخ والألم الشديد عند تناول الفول  فى السحور .

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار  لمرضى القولون عند تناول الفول  فى السحور.

ومن أضرار الفول  لمرضى القولون...

١-يسبب الغازات وبالتالي يسبب ألم المغص عند المريض .
2-يؤدي لحدوث عسر في الهضم.
3-يصيبك بالأمساك.
4-يألم مرضى القولون ويصيب بالانتفاخ.
5-يألم مرضي الكبد وأصحاب الحصوات على المرارة

ونقدم لكم طريقة تدميس الفول بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تدميس الفول
نصف كيلو فول  منقوع
نصف كوب عدس أصفر 
1 ملعقة أرز 
جزر 
ثوم 
ماء 
بصل 
طماطم 
“ للتقديم ”
ملح 
فلفل 
ليمون 


طريقة عمل تدميس الفول
 * نضع الفول في الدماسة ثم نضيف الأرز المغسول والعدس والجزر والطماطم والثوم والملح والفلفل في ماء
* يرفع على النار حتى الغليان ثم يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي ويضرب و يقدم ساخنا مع العيش البلدى والسلطة.
 

الفول اضرار الفول لمرضى قولون مرضى قولون السحور أضرار الفول

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