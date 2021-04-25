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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبح صبح ياعم الحاج .. هالة صدقي برفقة محمد سعد في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة جمعتها بالفنان الكوميدي محمد سعد، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هالة صدقي معلقة من خلال الصورة:«صبح صبح يا عم الحاج وعزيزي محمد سعد".
 

وتمكنت الفنانة هالة صدقى من تحقيق ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، من خلال حلقتها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة ، والذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدي . 

 

وقام زوج الفنانة هالة صدقي بعد عرض الحلقة بساعات بإعلان تطليقه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: «بتتخاني يوم بعد يوم، وانتي مش عارفة مي وشيرين  يا هالة ولا إيه؟».

 

وعرض شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات  تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

 

وتابع شيخ الحارة في حلقة الفنانة هالة صدقي مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،  قائلا:" مش عيب الراجل يستأمنك ويعملك توكيل وتاخدي قطعة أرض منه بـ 8 مليون جنيه "، وردت هالة صدقي قائلة :" الراجل كان عايز يتقدملي  وماكنش معاه مهر  وكان يمتلك أرض وقام بكتابة الأرض باسمي  مقابل عدم تقديمه مهر".

 

وتابع شيخ الحارة موجها حديثه لـ هالة صدقي :" فيه ناس عايشة معاكوا وكانوا بيقولوا إنك كنتي بتجري وراه في كل حتة عشان تتجوزيه".

 

وردت هالة صدقي، قائلة:" عندما تقدم لي زوجي في البداية رفضت وهناك فارق في السن بيني وبينه  وأنا اكبر منه بـ 5 سنوات ".

 

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