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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج

تابلت Galaxy Tab
تابلت Galaxy Tab S8 Plus

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus فى النصف الثانى من العام الحالى 2021 ، حيث سيأتى بسعر مرتفع نسبيا على عكس تابلت Galaxy Tab A7 Lite المتوقع إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة بسعر رخيص للغاية. 


وبحسب موقع Tech Radar  فإن جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج قد يأتى بشاشة قياس 10 بوصة أو أكبر نسبيا مع أكثر من إصدار للواى الفاى Wi-Fi ، كما سيأتى بكاميرا أمامية فائقة الدقة مع فلاش LED .

 

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ومن المتوقع أن يبلغ جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج حوالى 900 دولار أمريكى أى ما يعادل 14 حوالى جنيه مصرى. 


وسيعمل جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج على أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية  Snapdragon 888 بسعة 8 و 12  جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايتبالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت ، وفتحة nanoSIM تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.


وسيحتوى جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus من سامسونج على بطارية بسعة كبيرة قد تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، مع فتحة شحن من نوع USB-C .

 

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