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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 13.. الشرطة تقبض على سيف العتال وبدء انتقام سرية وسفينة

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

كشفت أحداث الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة خديعة زاهي العتال وعدم وفاة ابنه سيف مثلما أظهرت أحداث الحلقة الماضية، فيما كان يعده والده للسفر في الخارج. 

أحداث ملوك الجدعنة

توصل سرية وسفينة إلى خطة زاهي العتال واعترضا طريق ابنه قبل وصوله إلى المطار وقبضا عليه، وصوراه وهو يعترف بجريمته ثم أرشدا الشرطة لمكان تواجده. 

في الوقت نفسه بدء انتقام سرية وسفينة لوفاة حبيبة وحبس الست عطية، وبعد القبض على سيف العتال أوقعا بالرجل الثاني في عصابة زاهي الذي يقوم بدوره أحمد صفوت حتى يرشدهما على كل نقاط ضعف رئيسه ليتمكنا من استغلالها. 

تحاك العديد من المؤامرات في المسلسل بداية من تسليط عنتر سيدات في السجن على عطيه لإهانتها وإرهاقها والاعتداء بالضرب عليها مثلما ظهر في أحداث الحلقة 13  من ملوك الجدعنة. 

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مؤامرة ضد ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة

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ملوك الجدعنة الحلقة 12.. وفاة سيف العتال وحبس عطية

تشترك بسنت ووالدتها وردة في خديعة أخرى تحاك ضد فاتن حرفوش خطيبة سرية للإيقاع بينهما برعاية عنتر البلطجي، دون إدراك منها.

حاول زوج نجلاء الحديث معها والرجوع إليها بعد وفاة ابنتهما حبيبة لكنها رفضت التواصل معه، فغضب وحاول الاعتداء على عنتر لأخذ حق ابنته. 

ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة أحمد صفوت فاتن حرفوش سفينة

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