ضل راجل الحلقة 13.. كابتن جلال يتعرف على سليم النجار زوج ابنته

شهدت الحلقة 13 من مسلسل ضل راجل تطورات جديدة في الأحداث بعدما توصل ضابط المباحث إلى هوية الشاب الذي تزوج شهد، وتسبب في حملها وحاول إجهاضها بالعنف والضرب والسحل.

تطور أحداث مسلسل ضل راجل

اعترفت شهد لوالدها بتفاصيل علاقتها بسيف دون ذكر اسمه وكيف ارتبطا وخداعه لها بالتقدم لها رسميا يوم الحفل ثم سرقة صديقه لورقة الزواج العرفي.

زار مدير المستشفى الدكتورة ملك في منزلها وطلب منها الرجوع إلى العمل بعد الضغط عليه من قبل ضابط المباحث وبدء تورطه في قضية شهد.

طلبت غادة من نادين زيارة شهد وإبلاغها أن سيف يرغب في مقابلتها وعرضها على طبيب يخلصها من حملها، دون علم والدها وأسرتها.

بدأت الوقيعة بين الأصدقاء المتسببين في حادث شهد، بعد اضطراب الأحداث في الوقت الذي كشف فيه ضابط المباحث اسم الشاب الذي حاول قتل شهد وهو سليم النجار زميلها بالجامعة.

كان الفنان ياسر جلال، قد تصدر تريند تويتر، بهاشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، بعد أن لاقت الحلقات التي تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونيرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.