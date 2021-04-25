البابا تواضروس يترأس قداس الاحتفال بأحد الشعانين بـ بشاير الخير 3

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس الاحتفال بأحد الشعانين من كاتدرائية السيدة العذراء مريم والأنبا كاراس ببشائر الخير 3.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني، الآباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

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وأكد البابا تواضروس الثاني أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

واستعدت فرق النظام والكشافة في جميع الكنائس لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث سيتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور منعا للزحام.