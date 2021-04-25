أسعار الأسماك اليوم الأحد 25-4-2021

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 25 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك بأنواعه

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر سمك البلطي نمرة "2" من 19 إلى 21 جنيها.

اقرأ أيضاً..تعرف علي سعر الذهب اليوم 25-4-2021



وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2 نحو 38 جنيها.

فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة 30 جنيها للكيلو، وسعر سمك المكرونة السويسي 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .



كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر (سبيط - كاليماري - سيبيا) مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري جامبو ما بين 400 إلى 470 جنيها.

وسجل سعر الجمبري 1 ما بين 300 إلى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبري 2 ما بين 200 إلى 250 جنيها.

وسجل سعر الجمبري 3 ما بين 90 إلى 160 جنيها.