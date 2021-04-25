تعرف علي سعر الذهب اليوم 25-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، بعد أن شهد ارتفاعا أمس بمحلات الصاغة بمقدار 4 جنيهات على مستوى اعيرة الذهب المختلفة.



ووفقا لموقع " ايجبت جولد"، بلغ أعلي سعر من الجرام الواحد لـ عيار 21 الأوسع انتشارا في سوق أعيرة الذهب حوالي 778 جنيها.

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة حوالي 889 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب حوالي 667 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة حوالي 519 جنيها.



بينما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 6224 جنيها وأوقية الذهب لـ 27.7 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 889.143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.