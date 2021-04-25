تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2021.



وكان وزير الكهرباء قد أعلن عن تلك الزيادة في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025.

ويقدم "صدى البلد"، للقراء، أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها خلال شهرين.

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها حاليا 38 قرشا ستزيد أول يوليو المقبل لتصبح 48 قرشا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو المقبل ستكون 58 قرشا.

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا ستكون 106 قروش.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرشا وستكون يوليو المقبل إلي 128 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 651 ألف كليو وات، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا.

الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وفى يوليو ستكون 128 قرشا.

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا .