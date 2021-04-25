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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفطرت وبعد 5 دقائق اكتشفت أن الأذان لم يؤذن فما الحكم؟ علي جمعة يوضح

الإفطار في السفر
الإفطار في السفر

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: “كنت على طريق سفر فقال أحد الركاب إن الأذان أذن ففطرنا، وبعد 5 دقائق اكتشفنا أن الأذان لم يؤذن، فهل نعيد هذا اليوم؟".

 

وأجاب علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: نعم في المذهب الشافعي عليك أن تعيد هذا اليوم.

 

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن ما حدث خطأ ولكن ليس عليك إثم، ويكون عليك إعادة هذا اليوم.

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أضع الماء جانبي لأشرب منه قبل الفجر فأنسى وأشرب منه صباحا فما الحكم؟

قال “جمعة” ردا على السؤال: أولا من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فقد أطعمه الله وسقاه وليتم صومه.

 

وأوضح "جمعة" أن هناك فرق بين الأكل والشرب ناسيا وبين أن يخادع الإنسان نفسه، فعليك ألا تجعل الماء في متناول يدك وضعه بعيدا عنك، لكي تضطر أن تقوم وتكون هناك فرصة لك أن تفيق من حالة النوم وعدم التركيز.

 

من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع

من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع، فورد أن من أكل ظنًا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن قد طلع، فقد فسد صومه، فعن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟»، أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لِحُرْمة الشهر الكريم.

علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الأذان طريق سفر الافطار

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