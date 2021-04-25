الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لم تكن الحرب غاية مصر.. واحتفالنا يولد قوة دفع متجددة لحماية كل شبر من أرض الوطن

سيظل يوم تحرير سيناء عيدا لكل المصريين

الرئيس السيسي :

- لم تكن الحرب غاية مصر

-سيظل يوم تحرير سيناء عيدا لكل المصريين

-احتفالنا بذكرى تحرير سيناء يولد قوة دفع متجددة لحماية كل شبر من أرض الوطن

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن‎، قائلا إن سيناء الأرض الطاهرة والبقعة المقدسة طالما مثلت لمصر عمقا استراتيجيا ولها مكانة خاصة في وجدان مصر.

وأردف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء: "نؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ بأن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار".

وقال الرئيس السيسي: "احتفالنا اليوم بتحرير سيناء يولد قوة دفع متجددة للعمل على حماية كل شبر من أرض الوطن وتحقيق طموح وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق".

وتابع :" لكم الحق أبناء مصر أن تفخروا بأنفسكم ووطنكم، فمعركة البناء والتنمية التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في قوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم، وتلك المعركة تلزمنا جميعا أن نلتف حول الوطن نحمي مقدراته ونصون مقدساته من أجل تغيير الواقع الحالي ومن أجل مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد، فهذا الوطن يستحق أن نبذل من أجله كل غال ونفيس وثقتي في الشعب المصري العظيم بلا حدود وأملي في المستقبل كبير".

واستطرد الرئيس السيسي: "تحية واجبة لكل من شارك في صناعة هذا اليوم المجيد وتحية احترام وتقدير لأبناء مصر المخلصين الذين حققوا لمصر هذا الانتصار العظيم، وسيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين وتخليدا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهانا على تضحيات العسكرية المصرية.. كل عام وشعب مصر العظيم بخير عزة وتقدم.. تحيا مصر".

وشدد الرئيس السيسي، على ان سيناء هي الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء والبقعة المقدسة.

وأضاف السيسي: "سيناء مثلت لمصر عمقا استراتيجيا وتتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وسيظل يوم تحرير سيناء يمثل ذكرى خاصة في وجدان كل مصري".

وأشار: "ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا، فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى".

واستطرد: "الذكرى تمثل منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء ومثالا يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعمل وليس بالأماني والشعارات".

ووجه الرئيس السيسي، التحية لمن شارك في تحرير سيناء، قائلا: "تحية واجبة لمن شارك في هذا اليوم المجيد".



وقال الرئيس السيسي: "تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم".

وتابع : "سيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين وتخليدا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق، وبرهانا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين".

واختتم الرئيس السيسي كلمته : "كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم.. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".