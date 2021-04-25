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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحرر محاضر لـ11588 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة،ومواجهة تداعياته.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (11588) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (11542) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (46) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (774) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (223) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1592) أرجيلة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وتستمر تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين 

حملات امنية كمامات اخبار الحوادث فيروس كورونا وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية

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