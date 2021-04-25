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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

فى ذكرى تحرير سيناء

رئيس البرلمان: تحية لخير أجناد الأرض الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان " تحتفل مصر بمناسبة غالية عزيزة على كل المصريين وهي تحرير أرض سيناء الغالية، وهي ذكرى خالدة على مصر والمصريين، واستطاعت مصر تحرير بقعة عزيزة غالية من ارضها بخروج آخر جندي إسرائيلي واسترداد الأراضي المصرية كاملة بعد صراع مصري إسرائيلي طويل.

وأضاف المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة «تحية لخير أجناد الأرض ممن خاضوا معارك ضحوا فيها بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقراراها و كرامة شعبها».

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويستمع النواب خلال الجلسة العامة أيضا للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وتناقش الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة البرلمان مجلس النواب سيناء الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

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