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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتراجع عن قراره بتأجيل الامتحانات لبعد العيد ويفعل قرار الوزارة

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

تراجع اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن قراره الذي أعلنه منذ قليل بتأجيل امتحانات شهر أبريل إلى ما بعد إجازة عيد الفطر نظرا لتداعيات أزمة كورونا بالمحافظة.

 

جاء قرار المحافظ عقب صدور قرار الدكتور طارق شوقي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار شهر أبريل آخر امتحانات للعام الدراسى الجارى.

 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار امتحانات شهر أبريل في موعدها المحدد وبنهايتها تعتبر نهاية العام الدراسي لسنوات النقل وبعدها تبدأ الإجازة الصيفية.

 

كان الغضبان قرر منذ قليل تأجيل امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل بجميع مدارس المحافظة لطلاب التعليم الأساسي والثانوي إلى بعد إجازة عيد الفطر ( ابتدائي _ إعدادي _ ثانوي) ذلك في إطار التطبيق للإجراءات الاحترازية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وللحفاظ على صحة وحياة أبنائنا الطلاب.

 

وجدد المحافظ مناشدة أبناء المحافظة ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشهد ذروة الموجة الثالثة من كورونا والحفاظ على مسافات التباعد في الأماكن العامة وارتداء الكمامات ومساعدة الأجهزة التنفيذية في توفير أجواء آمنة لأبناء بورسعيد بعيدا عن مخاطر الإصابة. 

 

هذا وعدل محافظ بورسعيد القرار سالف الذكر عقب صدور قرار الوزير.

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت منذ قليل وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

 

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تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقاً للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

 

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختيارياً وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

 

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقاً مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم اونلاين.

 

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

 

تعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة وأتموا قدراً مناسباً من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

 

تطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين والله الموفق والمستعان.

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