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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

صدى البلد

لقيت طالبة مصرعها وأصيبت شقيقتها واثنين من أصدقائها بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيق بالقرب من كوبرى شرويدة، دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود  بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، ناحية كوبرى شرويدة دائرة مركز الزقازيق.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق،  إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف، مما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرع " حنين  و"  17 سنة  طالبة وإصابة شقيقتها "نوسة" 13 سنة  بكدمات وكسور و" مايا " 14 سنة باشتباه نزيف بالمخ، و"حلا م " 14 سنة بكسر بقاع الجمجمة، واشتباه نزيف بالبطن، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار نيابة مركز الزقازيق، التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

 

وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع إدارة المرور ومديريه الطرق بغلق الدورانات العشوائية المقامة بالمخالفة بالحاجز الخرساني بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وذلك لما تسببه تلك الدورانات والفتحات العشوائية من زحام مرورى وتفاديا لوقوع حوادث وحفاظا علي سلامة المواطنين

 

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بإقامة مثل هذه الدورانات المخالفة بالحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية والعامة وذلك بعد أن تلاحظ إقامتها بالمخالفة مما يتسبب في وقوع الحوادث وازهاق أرواح المواطنين.

 

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز الزقازيق بغلق الدورانات المخالفه بطريق الأحرار باستخدام الحواجز الحديدية والخرسانة المسلحة تمهيدا لإقامة حواجز خرسانية بها لمنع العبور العشوائي للسيارات المارة على الطريق وإجبار سائقي السيارات بالالتزام بالدوران من ال U-tern المحدد بمعرفه إدارة المرور لتوفير عبور آمن للمواطنين

 

كما وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وقانون المرور.

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