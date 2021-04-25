عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لمتابعة إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية

حملات مرورية
حملات مرورية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، مؤكداً أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

توريد 83 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وجبات إفطار وكراتين رمضان.. نائبة قبطية بـ الشرقية تجسد معنى الوحدة الوطنية

شدد محافظ الشرقية علي مدير الإدارة العامة للمواقف بالتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجه الثالثة من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت اللجان المشكلة بمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والاجرة المقررة والأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين (0552315974 – 0552303693 – 16528).

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة ومتابعة إعتماد جميع الأقسام الطبية بالمحافظة للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف منسق عام اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية.

اعتماد 100 قسم طبي بالمستشفيات 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم  اعتماد ١٠٠ قسم طبي في عدد ٢٤ مستشفى عام ومركزي ونوعي بالمحافظة، وذلك في تخصصات مختلفة منها "القلب، العناية المركزة، الباطنة، الجراحة العامة ، جراحة التجميل، الأطفال، الكلي الصناعي، الرمد، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التخدير، الأشعة، المعمل"، بالإضافة إلي إعتماد ١٥ مركز بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتدريب أطباء صحة الأسرة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في خلال عام منذ بدء عمل اللجنة الفرعية للبرنامج بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة الي أن مستشفى الزقازيق العام تم اعتماد تخصص الكلي الصناعي بها وهو قسم الكلي الوحيد المعتمد علي مستوي مستشفيات محافظة الشرقية، هذا بجانب اعتماد تخصصات "القلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والباطنة العامة، والعناية المركزة، والتخدير، والأطفال، والمعمل" بها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

 اقرأ ايضا:

عبد الفتاح الطاروطي مثله الأعلى .. أحمد طارق يهدي صدى البلد تلاوة قرآنية ويحلم بالإذاعة

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلي التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مشيراً إلي أن معالي وزيرة الصحة والسكان قامت بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً علي الأطباء، والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار ٢٢ عام لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة، وقامت معالي الوزيرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية، والتي تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصري، وياتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشري، وبما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

FB_IMG_1619341584575
FB_IMG_1619341584575
FB_IMG_1619341580291
FB_IMG_1619341580291
اخبار المحافظات محافظات الدلتا والصعيد أخبار محافظات اخبار محافظة الشرقية محافظة الشرقية

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات توقع بروتوكولا لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعات مراكز للاستثمار العقاري

ملحمة تاريخية .. الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

جبالي محذرا النواب: الموجة الجديدة من كورونا اللعين سريعة الانتشار

حصلوا أموال من المواطنين بالقوة .. الأمن العام يضبط عصابة عش البلبل

صلاة التهجد وقيام الليل .. تعرف على الفرق بينهما

مجلس النواب:نتابع تحقيقات النيابة في حادث قطار بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي لقيادة منتخب جنوب إفريقيا.. القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ