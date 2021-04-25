حملات مكبرة لمتابعة إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، مؤكداً أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

شدد محافظ الشرقية علي مدير الإدارة العامة للمواقف بالتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجه الثالثة من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت اللجان المشكلة بمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والاجرة المقررة والأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين (0552315974 – 0552303693 – 16528).

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة ومتابعة إعتماد جميع الأقسام الطبية بالمحافظة للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف منسق عام اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية.

اعتماد 100 قسم طبي بالمستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم اعتماد ١٠٠ قسم طبي في عدد ٢٤ مستشفى عام ومركزي ونوعي بالمحافظة، وذلك في تخصصات مختلفة منها "القلب، العناية المركزة، الباطنة، الجراحة العامة ، جراحة التجميل، الأطفال، الكلي الصناعي، الرمد، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التخدير، الأشعة، المعمل"، بالإضافة إلي إعتماد ١٥ مركز بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتدريب أطباء صحة الأسرة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في خلال عام منذ بدء عمل اللجنة الفرعية للبرنامج بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة الي أن مستشفى الزقازيق العام تم اعتماد تخصص الكلي الصناعي بها وهو قسم الكلي الوحيد المعتمد علي مستوي مستشفيات محافظة الشرقية، هذا بجانب اعتماد تخصصات "القلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والباطنة العامة، والعناية المركزة، والتخدير، والأطفال، والمعمل" بها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلي التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مشيراً إلي أن معالي وزيرة الصحة والسكان قامت بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً علي الأطباء، والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار ٢٢ عام لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة، وقامت معالي الوزيرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية، والتي تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصري، وياتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشري، وبما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

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