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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون الإسلامي تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

العراق
العراق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وقيادة جمهورية العراق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى.

ونجم الحريق المأساوي الذي اندلع مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب عن انفجار عبوة أكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العراق حريق مستشفى ابن الخطيب

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