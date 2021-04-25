أسقف بني سويف يرأس قداس أحد الشعانين

اسقف بني سويف يرأس قداس احد الشعانين

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف ( المطرانية ) بمشاركة أباء الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة الايبارشية وبدون حضور شعبي .

كما ترأس نيافة الأنبا اسفطانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس أحد الشعانين بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمدينة سمسطا بحضور 25% من الشعب طبقا لمساحة الكنيسة وحصولهم علي دعوات حضور ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتباعد اجتماعي وارتداء الكمامات .

كان الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس قد قرر تعليق كافة الصلوات بالكنائس بما فيها القداسات الإلهية اعتبارا من السبت الماضي الموافق 17 أبريل لمدة 3 أسابيع كما اعتذرت الايبارشية عن أي استقبالات رسمية وشعبية مساء يوم العيد وصباح يوم العيد لسلامة الجميع وخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد من الإصابات خلال الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد