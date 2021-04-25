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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تكليف مجدي عبد العزيز أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذ مجدي عبد العزيز السيد أبو سكين، الأمين العام المساعد للجامعة؛ للقيام بأعمال الأمين العام لحين شغلها بالطرق القانونية. 

 

 كما أصدر رئيس الجامعة، قرارًا بتشكيل المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر. 

 

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، (رئيسًا) والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر(نائبًا للرئيس) والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا(عضوًا) الدكتور أحمد رمضان صوفي(مديرًا تنفيذيًّا) والدكتور ياسر حلمي (عضوًا) والدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي (عضوًا) والدكتور محمد البرعي (عضوًا) والدكتورة حنان سليمان (عضوًا). 

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ويأتي تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي؛ بوصفه القاطرة الحقيقية للتنمية. 

 

جدير بالذكر أن قرار إنشاء المكتبة الرقمية جاء ضمن رؤية الجامعة وتوافقها مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م، وتهدف المكتبة الرقمية إلى توفير الجهد والوقت على جميع الباحثين في شتى المجالات العلمية من خلال مساعدة الباحثين في فحص نسبة الاقتباس العلمي للأبحاث والرسائل الجامعية، وتقييم المجلات العلمية بجميع قطاعات الجامعة؛ العربية والشرعية وأصول الدين، إضافة إلى فحص وتقييم مجلات قطاعات: الطب، والعلوم، والصيدلة، والأسنان، وأيضًا فحص الرسائل الجامعية وإعطاء البراءة للباحثين في مرحلتي؛ الماجستير، والدكتوراه، بجانب تسير حصول الباحثين على براءات التسجيل كل في مجال تخصصه، بجانب إعداد أرشيف رسمي متضمن جميع رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة في كليات الجامعة المختلفة.

الأزهر مجدي عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد المحرصاوي جامعة الأزهر المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر

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