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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إنهاء الدراسة لطلاب النقل.. نبني بلدنا بتعلم ولادنا: نطالب التعليم بقرارات منصفة لطلاب الإعدادية

مؤسس ائتلاف نبني
مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا

عبرت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا، عن سعادتها البالغة بالقرار الصادر اليوم من وزارة التربية والتعليم، بشأن إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بعد امتحانات أبريل.

 

حيث قالت شيماء علي ماهر في تصريحات خاصة لصدى البلد: هذا القرار يؤكد أن الدولة بالفعل تهتم بصحة الطلاب والمعلمين في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

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مساعد وزير التعليم الأسبق: قرار إنهاء العام الدراسي لصفوف النقل متوقعا.. والهدف الأول الحفاظ على صحة الطلاب

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وزير التعليم : استكمال الدراسة والامتحانات في المدارس الدولية بدون تغيير

وأضافت شيماء قائلة: نتمنى الإعلان عن قرارات منصفة لطلاب الشهادة الإعدادية والمواد غير المضافة للمجموع، لتقليل عدد أيام الاختلاط في المدارس.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

 

حيث تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

 

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

 

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

 

وتعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وتطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين والله الموفق والمستعان.

نبني بلدنا بتعليم ولادنا وزارة التربية والتعليم انهاء العام الدراسي صفوف النقل الطلاب

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