مصرع فلاح صدمته سياره نقل بمنية النصر

لقي فلاح مصرعه بعد ان اصدمت به مواسير محملة علي سيارة نقل اثناء وقوفه علي جانب الطريق و وقوع حادث تصادم مع سيارة اخري بيك آب علي طريق ( منية النصر - المنزلة ) بمحافظة الدقهلية .

و كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم و انقلاب سيارة بالترعة الموازية الطريق ( منية النصر - المنزلة ) أمام قرية " الطاهری " دائرة المركز .

و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهرى و بالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د س ج 5941 جامبو محملة بمواسير و يخرج منها بروز ) قيادة المدعو " سمير على يوسف على " 60 عاما ، سائق ومقيم قرية " برمبال الجديدة " دائرة المركز بإتجاه منية النصر ، و السيارة رقم ( دث ج 8725 بيك أب ) قيادة المدعو " الصاوى إسماعيل أحمد إبراهيم " 52 عاما ، سائق ، و مقيم قرية " البجلات دائرة المركز بإتجاه المنزلة .

و تبين ان سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى و اصطدم بالسيارة الثانية بالمواجهة مما أدى إلى سقوطها بمياه الترعة المشار إليها و تم إستخراج السيارة و قائدها بدون إصابات نجم عن ذلك وفاة المدعو " سمير فؤاد أحمد عبده " 50 عاما ، فلاح ، و مقيم قرية " الطاهری " دائرة مركز منية النصر ( تصادف توقفه على جانب الطريق ) نتيجة إصطدام بروز السيارة الأولى به و تم نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر المركزي .

و بسؤال قائدي السيارتين تبادلا الإتهام فيما بينهما بسؤال شقيق المتوفي ويدعى " علام أحمد عبده أحمد " 45 عاما ، فلاح ، و مقيم بذات القرية إتهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في وفاة شقيقه و ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية و التنفسية ونزيف داخلي بالمخ نتيجة إرتطام الرأس بجسم صلب ، و لا توجد شبهة جنائية حول الحادث .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3625 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر ، و جاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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