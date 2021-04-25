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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فلاح صدمته سياره نقل بمنية النصر

صدى البلد

لقي فلاح مصرعه بعد ان اصدمت به مواسير محملة علي سيارة نقل اثناء وقوفه علي جانب الطريق و وقوع حادث تصادم مع سيارة اخري بيك آب علي طريق ( منية النصر - المنزلة ) بمحافظة الدقهلية .

و كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم و انقلاب سيارة بالترعة الموازية الطريق ( منية النصر - المنزلة ) أمام قرية " الطاهری " دائرة المركز .
و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهرى و بالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د س ج 5941 جامبو  محملة بمواسير و يخرج منها بروز  ) قيادة المدعو " سمير على يوسف على " 60 عاما ، سائق ومقيم قرية " برمبال الجديدة " دائرة المركز  بإتجاه منية النصر ، و السيارة رقم ( دث ج 8725 بيك أب ) قيادة المدعو " الصاوى إسماعيل أحمد إبراهيم " 52 عاما ، سائق ، و مقيم قرية " البجلات  دائرة المركز  بإتجاه المنزلة .
و تبين ان سبب الحادث  اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى و اصطدم بالسيارة الثانية بالمواجهة مما أدى إلى سقوطها بمياه الترعة المشار إليها و تم إستخراج السيارة و قائدها بدون إصابات  نجم عن ذلك  وفاة المدعو " سمير فؤاد أحمد عبده " 50 عاما ، فلاح ، و مقيم قرية " الطاهری " دائرة مركز منية النصر ( تصادف توقفه على جانب الطريق ) نتيجة إصطدام بروز السيارة الأولى به و تم نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر المركزي .
و بسؤال قائدي السيارتين تبادلا الإتهام فيما بينهما بسؤال شقيق المتوفي ويدعى " علام أحمد عبده أحمد " 45 عاما ، فلاح ، و مقيم بذات القرية  إتهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في وفاة شقيقه و ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية و التنفسية ونزيف داخلي بالمخ نتيجة إرتطام الرأس بجسم صلب ، و لا توجد شبهة جنائية حول الحادث .
و تحرر عن ذلك المحضر رقم  3625 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر ، و جاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

https://www.elbalad.news/4790997

مصرع فلاح بمنية النصر المواسير

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