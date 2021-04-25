بمحافظة سوهاج.. تغريم 431 شخصا لعدم ارتداء الكمامات .. وغلق 55 مقهى.. ومصادرة 569 شيشة

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم؛ لمواجهة فيروس كورونا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ لحماية صحة وسلامة المواطنين.



شدد "الفقي" على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتريات و الكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري، مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحة حملاتها على المقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأسفرت عن تحرير 431 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 55 مقهى مخالف، ومصادرة 569 شيشة.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بحملات متابعة استهدفت المدينة والقرى التابعة وأسفرت عن غلق 4 مقاهي مخالفة، ومصادرة 20 شيشة، وتحرير 61 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة .



ونفذ مركز ومدينة المراغة حملة ليلية مكبرة على المقاهي بالمدينة والقرى التابعة، حيث أسفرت عن تحرير 116 محضر للمخالفين، ومصادرة 123 شيشة، وعدد 40 محضر إشغالات، و23 محضر بيئة، و 25 محضر وغرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 3 مقاهي بأولاد اسماعيل، والوقدة".



ودشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات مكبرة، تم خلالها غلق وتشميع 31 مقهى بقرى "بلصفورة، والكوامل، والشيخ مكرم، وقلفاو"، ومصادرة 85 شيشة، وتحرير 30 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.



وشن مركز ومدينة دار السلام بحملات مكبرة على المقاهي بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن مصادرة 66 شيشة، شملت قرى أولاد يحيي بحري، وأولاد سالم بحري.



وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عدد 130 مخالفة وغرامة فورية عدم ارتداء الكمامات، ومصادرة 63 شيشة، وغلق وتشميع 6 مقاهي مخالفة، وتطهير 46 شارع، ورفع 99 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال حملة مكبرة شملت المدينة والمجالس القروية.



وفي مركز ومدينة جرجا تم غلق وتشميع 4 مقاهي لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، وتحرير 57 محضر عدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 214 مضبوطات مختلفة منها 66 شيشة خلال حملة مسائية مكبرة على المقاهي والمحال التجارية بالمدينة والقرى التابعة.



وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم 90 من المضبوطات المتنوعة منها 50 شيشة، وغلق إداري لمقهى مخالف لقرار الحظر، وذلك خلال حملة مكبرة شملت المدينة، وقرى "نيدة، والكولة، والحواويش".



بينما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة 70 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات، ومصادرة 60 شيشة، خلال حملة مكبرة شملت قرى "سفلاق، والجلاوية".



وفي مركز ومدينة طما شنت حملات مكثفة تم خلالها تحرير 27 محضرا غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 6 مقاهي تدار بدون تراخيص، و 4 محاضر إشغالات، و 16 مضبوطات متنوعة، بقرى "الرياينة، والمدمر، ومشطا".



وتابعت الوحدة المحلية لحي الكوثر حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت المواقف والشوارع العامة، وأسفرت عن تحرير 31 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.





وفي حي شرق سوهاج قامت حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن مصادرة 36 شيشة، وتحرير 3 محاضر مخالفة للمقاهي.



وبالتزامن مع حملات التفتيش والمتابعة كثفت الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى من أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق الحيوية، والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والأماكن الخدمية، وأماكن تردد المواطنين.



وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدًا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظًا على سلامتهم.

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