إنتر ميلان يفلت من التعادل وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزا صعبا علي ضيفه هيلاس فيرونا بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب جوزيبي مياتزا فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي .

سجل ماتيو دارميان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

في الدقيقة الثالثة انفرد لاوتارو بالمرمى بعد رأسية من لوكاكو من وسط الملعب، نجح لاوتارو في الوصول إليها ليسدد الكرة بطريقة غريبة من فوق الحارس لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وانطلق حكيمي من الناحية اليمنى بالكرة، وتوغل داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى، لكنها مرت أعلى من القائم الأيمن للحارس سيلفيستري.

وهدد حكيمي مرمى فيرونا من جديد بالدقيقة 17، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها سيليفستري بأطراف أصابعه.



وفي بداية الشوط الثاني، توغل لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة بعدما مر من أكثر من لاعب، ليطلق تسديدة قوية يبعدها الحارس بقدميه بعيدا عن مرماه.

وفي الدقيقة 68، حصل إنتر على ركلة حرة ثابتة نفذها حكيمي، ليسدد كرة صاروخية ترتطم بالقائم الأيسر وتحرمه من هدف التقدم.

ونجح البديل دارميان في فك الاشتباك أخيرا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 76، بعدما توغل حكيمي أمام المنطقة ومرر الكرة إلى دارميان في الجهة اليسرى ليتوغل دارميان ويسدد الكرة في الشباك.

وسجل فيرونا هدف التعديل بالدقيقة 83، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل من لاعب هيلاس فيرونا على الحارس هاندانوفيتش.

وواصل إنتر بفوزه على فيرونا، تصدره لجدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ميلان 66 نقطة، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 41 نقطة بالمركز العاشر.



