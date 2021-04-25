عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المشاط: اتفاقية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر وألمانيا تعزز الاستثمارات وتزيد المبيعات

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي "إن مشروع الشراكة بين مصر وألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، يهدف إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل، إضافة إلى خلق فرص وتحفيز نمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات". 


وأضافت المشاط - في بيان للوزارة، اليوم /الأحد/ - أن المشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة "الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية".
وأشارت إلى أنه في إطار هذا المشروع من المقرر اصطحاب الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة، مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.


يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية".

ترشيحاتنا

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

"محدش مالي عيني".. منى عبد الوهاب لـ"شيخ الحارة": لست معقدة من الرجال

بعد قرار السعودية.. دول عربية تؤيد منع استيراد الفواكه من لبنان.. تفاصيل

إعلامية ترفض تقديم صبايا الخير بدلا من ريهام سعيد لهذه الأسباب.. تعرف عليها..فيديو

برشلونة يقلب الطاولة علي فياريال 2-1 في الدوري الإسباني ويحتل الوصافة

الجيش الأمريكي يبدأ انسحابه الكامل من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

تحرك مصري أردني لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وزير التعليم: لن نحذف أجزاء من المناهج لطلاب الإعدادية والثانوية

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي «مصلحة السجون» المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ