تعليم النواب تكشف فوائد انتهاء العام الدراسي آخر أبريل

أشاد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية العام الدراسي ، إلى أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي بإستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقال “هاشم” لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار صائب جدا فى ظل تزايد حالات كورونا فى محافظات الصعيد وجاء هذا القرار بناء على رغبة الاهالى واولياء امور الطلاب، لافتا الى أنه تلقى العديد من المطالب حول جعل نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.

واشار عضو مجلس النواب الى ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا:" الالتزام هو السلاح الوحيد للتصدى لهجوم الفيروس اللعين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية العام الدراسي ، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، وتوصلت المشاروات إلى أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها يكون نهاية العام الدراسي وتبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار، فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وتعرب الوزارة عن امتنانها بـ نهاية العام الدراسي الثاني ومروره وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وتطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.