بعد قرار إنهاء الدراسة لصفوف النقل .. مساعد وزير التعليم الأسبق يوضح طرق تعويض باقي المقررات الدراسية

كشف الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها دراسة باقي المقررات الدراسية لطلاب سنوات النقل ، وذلك بعد القرارات المتخذة يوم أمس الأحد الموافق 25 من شهر إبريل الجاري بشأن إنهاء العام الدراسي لهم بعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

أوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إنه من الممكن استغلال كافة الإمكانيات الالكترونية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها مؤخرا في العملية التعليمية واستغلالها في هذا الأمر ، وتعويض الطلاب بالمعلومات التي لم يتم طرحها لهم في هذه الفترة من خلالها ، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية التي يتم طرح هذه المعلومات والمقررات عليها .

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وأضاف "مسعد" إنه أيضا من الممكن عمل برنامج إلكتروني ، بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداده للطلاب وطرح هذه الأجزاء والمقررات لهم وتعريفهم بها ، إضافة إلى عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها كنوع من أنواع التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأشار إلى أن الطلاب مؤهلون في الوقت الحالي بشكل كاف للتعامل على المنصات الإلكترونية ، بعد طرح العديد من الدورات التدريبية لهم ، ولأعضاء هيئة التدريس أيضا لتنمية مهاراتهم وخبراتهم عليها ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم عند استخدامها .

وكان مساعد وزير التعليم الأسبق ، قد أوضح إن الهدف من هذه القرارات التي تم اتخاذها هو الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة وتوقعات العديد من المتخصصين بدخولنا في الموجة الثالثة للفيروس .