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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قرار إنهاء الدراسة لصفوف النقل .. مساعد وزير التعليم الأسبق يوضح طرق تعويض باقي المقررات الدراسية

الدكتور رضا مسعد
الدكتور رضا مسعد

كشف الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها دراسة باقي المقررات الدراسية لطلاب سنوات النقل ، وذلك بعد القرارات المتخذة يوم أمس الأحد الموافق 25 من شهر إبريل الجاري بشأن إنهاء العام الدراسي لهم بعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

 

أوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إنه من الممكن استغلال كافة الإمكانيات الالكترونية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها مؤخرا في العملية التعليمية واستغلالها في هذا الأمر ، وتعويض الطلاب بالمعلومات التي لم يتم طرحها لهم في هذه الفترة من خلالها ، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية التي يتم طرح هذه المعلومات والمقررات عليها .

 

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وأضاف "مسعد" إنه أيضا  من الممكن عمل برنامج إلكتروني ، بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداده للطلاب وطرح هذه الأجزاء والمقررات لهم وتعريفهم بها ، إضافة إلى عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها كنوع من أنواع التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

 

وأشار إلى أن الطلاب مؤهلون في الوقت الحالي بشكل كاف للتعامل على المنصات الإلكترونية ، بعد طرح العديد من الدورات التدريبية لهم ، ولأعضاء هيئة التدريس أيضا لتنمية مهاراتهم وخبراتهم عليها ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم عند استخدامها .

 

وكان مساعد وزير التعليم الأسبق ، قد أوضح إن الهدف من هذه القرارات التي تم اتخاذها هو الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة وتوقعات العديد من المتخصصين بدخولنا في الموجة الثالثة للفيروس .

الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الأسبق طلاب سنوات النقل انهاء العام الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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