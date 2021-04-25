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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل الفطار .. النيابة العامة تقرر حبس شاب قتل أمه بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم  في توجيهاته إلى رئيس نيابه مركز المحلة حبس شاب لشروعه في التعدي على أمه وتعذيبها وقتلها خنقا داخل منزل العائلة بقرية كفر البسطويسي بسبب خلافات عائلية ٤ أيام على ذمة التحقيقات . 

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تلقي  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر البسطويسي بدائرة مركز المحلة حول  مقتل ربة منزل  على يد نجلها.


كما تبين من التحريات الأولية أن شابا فى العقد الثالث من العمر تخلص من حياة والدته وتم التحفظ علي الجثة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

وكشفت  التحريات الأولية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ .


وتمكن الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم ضبط المتهم .

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات

شاب يقتل امه يعذبها منزل عائلة إيقاف رئيس بلدية المحلة

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