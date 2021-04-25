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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يصدر قراراً بتعيين مساعدا للوزير للترويج

صدى البلد

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل لمياء كامل وظيفة مساعد الوزير للترويج، وذلك لمدة عام، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.


وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن مهام وظيفة "مساعد للوزير للترويج" هي الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات. 


جدير بالذكر أن لمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت كذلك على تدريب مكثف في تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات في لندن بالمملكة المتحدة.


ومارست لمياء كامل حياتها المهنية في عدد من أهم شركات التسويق والنفط العالمية، حيث تدرجت بالعديد من الوظائف القيادية بها.


كما أسست إحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والحملات التسويقية، وشاركت في رسم الاستراتيجيات والرسائل الإعلامية الخاصة بعدد كبير من المؤسسات المحلية والعالمية.

 

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