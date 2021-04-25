" حصلي عدم توفيق غريب "..شاهد | شريف إكرامي يروي تجربته مع الحسد

قال شريف إكرامي ، حارس مرمى نادى بيراميدز، أن حارس المرمي في مصر الذى يستحق أن يحسد علي مستواه هو محمد الشناوي لافتا إنني أؤمن بالحسد لكنني لا أخاف منه .

وأضاف شريف إكرامي خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع علي قناة

"المحور"، اتحسدت كتير ومنهم مرة عام 2006 و2007 مشيرا إلي أن الحسد الذى يحدث معي ليس تكهنات ولكنني رأيته بعيني ويتحول إلي حقيقة ووقائع وأؤمن به لأنني تأذيت بسببه كثيرا .

وأوضح شريف إكرامي ، أنني أصبت أصابه طويلة بسبب الحسد وحدث لي عدم توفيق غير عادي وهذا شعر به الجمهور مؤكدا دائما احصن نفسي ولا افكر كيرا بهذا الموضوع .