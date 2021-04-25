علي جمعة: عمرو بن العاص كان يفتخر بأبيه أمام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق: إن عمر بن الخطاب كان من الشباب الواعد، الذى يتاجر ويبذل مجهودا، وعمرو بن العاص كان قائدا للجيش،على عمر بن الخطاب و أبو بكر الصديق، لافتا إلى أنه تم إرساله إلى مصر لأنه كان يعلم طرقها.



وأضاف مفتى الجمهورية السابق، في تصريحات لبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى: عمرو بن العاص رضى الله عنه، كان يحب والده "العاص" ويفتخر به، حيث إن عمرو بن العاص كان يفتخر بأبيه أمام كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، رضى الله عنهما.

وأوضح الدكتور على جمعة أن عمرو بن العاص هو أول من أسس عاصمة إسلامية بعد الفتح الإسلامي.