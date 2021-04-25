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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التأمين الصحى الشامل: تكلفة العمليات الجراحية الخطرة لا تتخطى 300 جنيه..فيديو

صدى البلد

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، تم اليوم استعراض ما أحرزته منظومة التأمين الصحى الشامل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  فى عدد من المحافظات.

 

وأضاف السبكى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى وجه بإسراع تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل المطبق فى محافظات المرحلة الأولى وصل 4 مليون و100 ألف مواطن.

 

وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مؤشر الرضا عن منظومة التأمين فى محافظة بورسعيد  الصحى وصلت لنسبة 90 %، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 3.5 مليون خدمة، إضافة إلى إجراء حوالي 43 ألف عملية، معقبا:" عمليات فائقة الدقة مثل زراعة الأعضاء والمواطن لا يتحمل فيها أكثر من 300 جنيه". 

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا".

 

وقد وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً.

 

وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالاً ملموساً، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.

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