بسبب إصابات كورونا.. أحمد موسي ينفعل علي الهواء : إستهتار

قال الإعلامي أحمد موسي، إن زيادة أعداد كورونا خلال الفترة الاخيرة سببه الإستهتار في التعامل مع الفيروس.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الناس مش ملتزمة وربنا يستر، مردفا:" ملكوش دعوة بالأرقام اللي بتخرج من وزارة الصحة لانها لا ترصد كافة الاصابات.

وأردف موسي:" الهند سجلت مليون اصابة خلال 3 أيام، معقبا:" الناس عندنا بتتعامل بمنطق كورونا مش موجودة".

وتسائل موسي عن قلق المواطنين من أخذ لقاح كورونا، قائلا:" مش هيضرك ومش هيسبب مشاكل".