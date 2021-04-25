محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات ببازار بورسعيد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم عددا من المشروعات التي تم افتتاحها ببازار بورسعيد الجديد حيث تم المرور علي مشروع مخبوزات سان جوىج ومشروع حلواني لورد

وأكد محافظ بورسعيد بان البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم اقيم علي أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الجذب للتسوق

وأضاف بان البازار الجديد يعد الأحدث من نوعة في مصر مثلما كان سوق الاسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء المحافظة والمحافظات الاخرى .ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين .

ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالإضافة إلى ٤ بنوك بالإضافة الي ٨ مطاعم دورين.

وفى سياق آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد ، ولاسيما أن المحافظة يوجد بها ميناءان هما غرب وشرق بورسعيد.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى والأجهزة المنفذة لأعمال التطوير حيث اطلع المحافظ علي مستجدات العمل خلال الوقت الحالي .

وأكد المحافظ بان موقع الميناء يوهلها ليكون واحدة من أهم الموانئ المحورية فهو يقع وسط موقع عبقري وأقرب للسوق الداخلي مؤكدا علي أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الذي يتم من خلال رويا متكاملة لتشمل جميع الساحات ليليق بالموقع الفريد الذي يتميز بة.

وفى سياق اخير شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات .



وتم خلال الحملة تنفيذ الغرامات الفورية ضد المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية .

حيث تم تحرير ٢٣ مخالفة عدم ارتداء كمامات واتخاذ الاجراءات اللازمة .



هذا وتأتى هذه الحملة فى إطار الجهود التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

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