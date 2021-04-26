عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

رغم أن الإسم كان يبدو صعبا على الجمهور إلا أن جاذبية المسلسل الفنية الشديدة نجحت منذ الحلقات الأولى في لفت انتباه المشاهدين لهذا العمل الفني الراقي الذي أجاد صناعة في تقديم مسلسل متميز يعيد للدراما المصرية بريقها لدى الجمهور العربي، من أهم مميزات العمل أنه يقدم سيناريو غير مكرر وأحداث وصورة جديدة، إلى جانب الحبكة الدرامية الذكية والمشوقة التي كتبها المؤلفين.
الأحداث حتى الآن تسير وتتصاعد بشكل جيد جدا وبطبيعية وبدون مبالغة باستثناء "حب مؤنس لهنا المتسرع بعض الشيء"، إلا إذا كان يحركه الغريزة والشهوة فقط تجاهها! او شيئا آخر ولاتزال شخصيته تنكشف أمامنا.
الإيقاع غير ممل رغم اقتراب الحلقات من المنتصف، بالتأكيد ذلك نتيجة أن كتابة العمل أخذت وقتها كما يجب وبدون تسرع وهي من مميزات المخرج والمؤلف تامر محسن لا يتعجل في تنفيذ أعماله.
الحلم الأمريكي نشاهد من خلاله المصريين في أمريكا بأكثر من نموذج الشاب المستهتر "زي" أو المحامي  "مؤنس" الذي يمثل قوة ونفوذ الجماعات الإسلامية في الخارج! وسنرى اذا كان العمل سيتطرق إلى الإرهاب الدولي أم لقضايا أخرى! 
الجهد الفني المبذول من فريق عمل المسلسل واضح تماما، تكاد لا تمر حلقة من دون مشهد فني فيه لمحات إبداعية تستحق التقدير، مثل مشهد استعانة حازم  بالنحل من أجل قتل شاهين في أقوى مشاهد "قانون لعبة نيوتن" لرد الفعل بعدما استفزه الخصم بشكل مهين لدرجة أن الجمهور تعاطف مع القاتل ! 
المخرج تامر محسن نجح في تقديم مشهدا فنيا مبدعا يظل في الذاكرة، أداء ونظرات حازم " محمد ممدوح" ما بين الخوف والرغبة في الإنتقام في نفس الوقت مع أداء أحمد طلعت المستفز والحوار بينهما ثم وهو يصارع لدغات النحل حتى النهاية المأساوية، جعلت المشهد يظل حديث الجمهور لعدة أيام.
أو مشهد آخر رائع به كوميديا ساخرة تذكرك بفانتازيا سينما رأفت الميهي، وهو مشهد العزاء والأداء الرائع للثنائي الموهوب سيد رجب ومحمد ممدوح.
أو مشهد مفاجأة بدر  لحازم بان حبيبته أمينة معجبة به، هدوء قاتل في أداء سيد رجب وهو يتحدث مقابل تمثيل صامت من محمد ممدوح نظرات عينه فقط "رد فعل صامت" ومعهما عائشة بن أحمد الثلاثي قدموا مشهد بديع أيضا.
مشكلة معظم الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة التشابه والتكرار، لذلك يتميز لعبة نيوتن بأفكاره الجديدة في سيناريو الأحداث.
منى زكي الحديث عنها سيطول هذا الموسم بسبب أداءها الممتاز لشخصية هنا، حيث قدمت أحد أفضل المشاهد وهو ولادة "هنا" والذي أدته منى بصدق كبير، وإحساس وصل للجمهور وتعاطفوا معها لحد البكاء! منى زكي في أفضل حالاتها الفنية، وزنها كله موهبة، رغم ان شخصية هنا بعيدة عنها في الحقيقة
كما قالت لي إلا إنها أحبتها.
ورغم التوتر في شخصية هنا إلا ان علاقتها ب "زي" كانت بها خفة ظل محببة للجمهور. 
تجسيد منى "المذهل" لشخصية هنا، بدون مبالغة من أهم عوامل نجاح العمل لدى الجمهور الذي بدأ يشعر معها بنفس الأحاسيس ما بين توتر وحزن وخوف وهو قمة نجاح الممثل، حجزت لقب أفضل ممثلة في الموسم الحالي بدون شك. 
لعبة نيوتن التي نشاهدها يوميا بين أبطال العمل التشويق فيها لا ينتهي، الغموض الذي يحيط بشخصيتي بدر ومؤنس أو رحلة هنا مع المجهول في أمريكا وشخصية حازم المشتبكة مع الجميع، نشاهد يوميا أفعال وردود أفعال مختلفة حتى لو كانت صامتة ،نتمنى أن تكون النهاية بنفس المستوى وبها مفاجآت في ردود الأفعال.  
قبل ان انتهي وجود مخرجين مثل تامر محسن، محمد ياسين، كاملة أبوذكري، أحمد نادر جلال، خالد مرعي أضافوا للدراما المصرية كثيرا خلال السنوات الماضية.

رسائل :

_ تدخلات ممثلين في تفاصيل العمل مشكلة يجب التصدي لها أولا من المخرجين الذين يوافقوا على هذه "الإهانة".
_ الثنائي نادين نجيم وقصي خولي أصبحا من أنجح الثنائيات في الدراما العربية.
_ أحلام الجريتلي ممثلة قديرة مبدعة في مشاهد قليلة بنسل الأغراب تستطيع أن تخطف الكاميرا ..رحمها الله 
_ توارد الخواطر في إخراج المشاهد واضح بشكل كبير في حريق الممثلين او إلقاءهم من فوق الجبال! "يمكن بيذاكروا سوا". 
_ صبري فواز لقب جوكر الدراما لهذا الموسم.
_ أدم الشرقاوي من أهم اكتشافات موسم الدراما. 
_ لازلت عند رأيي ضد أن يستنزف نجم "ة" شباك للسينما نفسه "ها" في مسلسلات بهذا الشكل!؟

ترشيحاتنا

فيديو| القوات الإسرائيلية تؤكد فشل إطلاق صاروخ من غزة

الزمالك يطلب من أسامة نبيه الاستمرار لحين انتهاء لقاء البنك الأهلي

أمين اللجنة التشريعية : تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات

لطلبة الجامعات .. أفضل ميزات لتسهيل البحث وحفظ المحتوى على متصفح جوجل .. صور

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

استقالة أسامه نبيه من منصبه داخل نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

لا أبحاث ولا أوراق بحثية.. خالد عبد الغفار يعلن بشرى سارة لطلبة الكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ