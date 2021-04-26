ماذا تعرف عن جريمة الإبادة الجماعية للأرمن؟.. فيديو

عرضت قناة العربية، فيديو يوضح بعض التفاصيل عن إبادة الأرمن الجماعية التي نفذتها الدولة العثمانية بين عامي 1915 و 1923 وهذا بعدما قامت الدولة العثمانية عام 1914 بعمل حملة دعائية لإظهار الأرمن على أنهم تهديد للدولة.

وأضاف الفيديو، أن الدولة العثمانية في بداية الأمر قامت باعتقال مئات المثقفين والأعيان من الأرمن وبعد ذلك قامت بعمل إبادة جماعية لـ 1.5 مليون ارمني علي أراضي الدولة العثمانية.

وأوضح الفيديو أن الإعلام التركي حاول تبرير موقفة ونشر وقتها قائلا أن 300 الف أرمني لقوا حتفهم نتيجة الحرب الأهلية والاضطرابات الداخلية وبالتالي صودرت الممتلكات الأرمنية بقانون التهجير عام 1915 .