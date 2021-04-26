برلماني: تهل علينا ذكرى تحرير سيناء وقيادتنا تصر على الإعمار والتنمية

هنأ النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، بعيد تحرير سيناء مؤكدا إنه عيد استعادة الأرض والكرامة والكبرياء وشموخ الكنانة وكسر الهزيمة.



وأضاف القطامي خلال تصريحات له اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء مثال بارز للملاحم البطولية الكبرى عبر التاريخ، وتحرير سيناء واستعادتها بالكامل في مثل هذا اليوم، مع انسحاب آخر جندي اسرائيلي من الأراضي المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن يوم تحرير سيناء هو يوم الفصل بين الهزيمة والنصر وبين العار والشرف، موضحا ان سيناء هى الأرض الغالية، والأرض هى العرض وقدس الأقداس على حد قول الرئيس السيسي، ولا يمكن التهاون فيها ولا التفريط في شبر واحد منها.



وشدد القطامي على أن ذكرى تحرير سيناء تهل على المصريين في شهر رمضان المبارك، وآلة العمل مستمرة في آلاف مواقع البناء والاعمار في مصر، قائلا: تهل علينا، وقد أخذت القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي عهدا على نفسها، بأن تكون مصر جزءا من العالم المتقدم خلال سنوات قليلة وتقهر مشاكلها وتحدياتها، وهو ما سيكون بإذن الله.