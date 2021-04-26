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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق مطعم سوري شهير بالإسماعيلية بعد ضبط لحوم فاسدة

صدى البلد

تمكنت حملة تموينية ب محافظة الاسماعيلية، من إغلاق مطعم سوري شهير بمنطقة الخامسة بنطاق حي ثالث، ومصادرة كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بعد التأكد من تلفيتها، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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كما أسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحال التجارية بعد العثور على عدد من المواد الغذائية غير صالحة.


وشن حي ثالث بالتعاون مع مديرتي التموين والصحة بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لمراجعة  إجراءات السلامة بالمطاعم وتواريخ صلاحية المنتجات بالمحال التجارية. 
وتمكنت مباحث التموين بالاسماعيلية من ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية بدائرة ثالث، وذلك تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية وبرئاسة العميد محمد الاعصر رئيس مباحث التموين.
وردت معلومات لمباحث التموين بتداول سوبر ماركت بدائرة ثالث منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتالفة.

وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الاعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبالتحريات أثبت صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط " أ.ت"، صاحب السوبر ماركت، وبالتفتيش تم التحفظ على 150 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة من دواجن وجبن وبقوليات ومقرمشات جميعها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
 

تموين الاسماعيلية اخبار التموين حوادث اخبار الاسماعيلية

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