جهز تعمير سيناء: الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم.. نهاية العام القادم

.قال محسن سعيد، حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن هناك مخطط لوجود 3 ملايين موطن بسيناء من خلال تعميرها، فهناك 300 ألف فى جنوب سيناء، و700 ألف فى الشمال، أى مليون مواطن حتى الآن

وأضاف، “سعيد” خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى” أن هناك بعض المشروعات التي من المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري بالإضافة إلى مشروعات أخرى في يونيو 2022.



وكشف عن أن جميع مشروعات موقع التجلي الأعظم ستنتهي مع نهاية عام 2022ن لافتا إلى أنه تم البدء فى مشاريع التجمعات التنموية وربطها بالمدن وتوصيل تيار كهربائى مستمر وطرق قومية.. وهناك مشروعات أخرى ومنها 22 مزرعة و22 تجمعا.



وأوضح أنه من المقرر إقامة 14 مشروعًا في موقع التجلي الأعظم" بسانت كاترين، من ضمنها إقامة فنادق جبليةن بالإضافة إلى تطوير المطار.