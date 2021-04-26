حفل الأوسكار.. يون يو جونج تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

دخلت الممثلة الكورية يون يوه جونج التاريخ، بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021.

قصة فيلم Minari

وتلعب الممثلة الكورية دورا محوريا، في فيلم الدراما العائلية Minari، حول جدة غير تقليدية تزور عائلتها التي أقامت مزرعة واستقرت في أمريكا، وهو فيلم حول أوضاع المهاجرين وطريقة عيشهم في الغرب.

وترشحت يون يو جونج في فئة أفضل ممثلة مساعدة، ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار، وأصبحت أول ممثلة كورية تدخل هذه القائمة، وفرصها في الفوز أكبر من زميلاتها، فيما ترشح فيلم ميناري لنيل جائزة أفضل فيلم سينمائي هذا العام.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.