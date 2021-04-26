قرار أمريكي جديد بشأن تفشي كورونا في الهند

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، عن تعاطفه مع الهند، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان له، إن العاملين في الدفاع الأمريكية يقفون إلى جانب شركائهم في الهند، في أي لحظة، مؤكدا أن أمريكا والهند يحاربون الفيروس معا.

وأعلن أوستن عن تكليف وزارة الدفاع الأمريكية لإستخدام كل الأدوات المتاحة والممكنة من أجل تقديم الدعم اللازم من الادوات الطبية إلى العاملين في الخطوط الأمامية بالهند.

وأضاف: "انه خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تنقل الولايات المتحدة جميع الدعم اللازم، من أكسجين، أدوات فحص كورونا، وأدوات الحماية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية".

وتابع: "سنستمر للعمل عن قرب مع وكالات الولايات المتحدة والوزارات، من أجل تقديم الدعم لشركائنا في الهند، من أجل مواجهة جائحة كورونا".